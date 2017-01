God morgen 18. januar

Bildet over:

En fin og kald januardag på Kjerklandet.



- men så skyer det på fra vest. (Begge foto: gubakk)



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1520 – Kong Christian II av Danmark-Norge beseirer den svenske riksforstanderen Sten Sture og tar makten i landet.

1535 – Lima, Peru blir grunnlagt av Francisco Pizarro.

1670 – Henry Morgan erobrer Panama.

1701 – Fredrik I blir konge av Prøysen.

1778 – James Cook kom til Hawaii (som han kalte «Sandwichøyene»).

1871 – Wilhelm I blir den første tyske keiseren.

1896 – Røntgenapparatet blir utprøvd for første gang.

1911 – Eugene B. Ely lander på dekket på USS «Pennsylvania» som ligger i havnen i San Francisco. Dette er første gangen noen lander på et skip med et fly.

1914 – Oscar Mathisen satte verdensrekord på 1500 m på skøyter med 2.17,4. Rekorden sto i 23 år.

1919 – Bentley Motors blir opprettet.

1943 – Andre verdenskrig: Sovjetunionen annonserer at de har brutt gjennom Wehrmachts beleiring av Leningrad.

1964 – Planene for det som skal bli World Trade Center i New York blir lagt frem.

1977 – En togulykke i Granville, Australia krever 83 menneskeliv.

1977 – Vitenskapsmenn identifiserer en tidligere ukjent bakterie for å være årsaken til legionærsyken.

1978 – Den europeiske menneskerettsdomstolen finner Storbritannia skyldig i mishandling, men ikke tortur, av fanger i Nord-Irland.

1998 – Lewinsky-skandalen: Matt Drudge offentliggjør affæren mellom Bill Clinton og Monica Lewinsky på sitt nettsted, The Drudge Report.

2005 – Verdens hittil største passasjerfly, Airbus A380, blir vist frem for første gang i Toulouse, Frankrike.

Norsk historie:

1628 – Trondhjemske regiment opprettes.

1936 – Universitetet på Blindern i Oslo innvies.

1947 – Linebåten «Pento» forliser på Nygrunnen. Ni omkommer.

1997 – Børge Ousland blir den første som krysser Antarktis alene og uten hjelp utenfra.

2012 – Janne Kristiansen går med umiddelbar virkning av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

2014 – En stor brann på Lærdalsøyri ødela 40 hus.





