God morgen 18. april

Eilen (norsk) = Helene = gresk helenos (strå-lende). Eilert (dansk) = norrønt age (uro, frykt) + hart (hard). Eiler: Eilert, mannsnavn av gammeltysk Agilhard, der første stavelse er av samme rot som norrønt agi, 'respekt', og andre stavelse er ordet 'hard'; navnet har også vært skrevet Elert eller Ellert.

Zimbabwe har uavhengighetsdag 18. april, da britisk kolonistyre i Rhodesia ble avsluttet i 1980.

Visdomsordet i dag har vi hentet fra Benjamin Franklin:

Det har aldri vært en god krig eller dårlig fred.

Og et lite Gruk fra Piet Hein: Man kan tilgi alle mennesker, alltid... alle feil - unntatt dem som er ens egne!



Noen historiske begivenheter som har foregått 18. april:

1025 – Boleslaus Iblir Polens første konge.

1506 – Pave Julius IIlegger ned grunnsteinen til den nye Peterskirken.

1859 – «De Realisters & Mineralogers Forening» (Realistforeningen) grunnlagt ved det Kgl. Frederiks Universitet i Christiania.

1906 – Et jordskjelv med en antatt styrke på 7,8 ødelegger store deler av San Francisco,California.

1951 - Avtalen om det første europeiske fellesskap blir undertegnet i Paris.

1955 - Albert Einstein dør.

1980 - Zimbabwe blir selvstendig etter den andre chimurenga. Historie: Stedet Zimbabwe (navnet betyr 'steinhus' ), som ligger ca. 300 km sør for Harare, består av ruinene etter en befestet by fra Stor-Zimbabwes tid. Riket nådde sitt høydepunkt på 1400-tallet, da det omfattet det meste av dagens Zimbabwe og deler av dagens Mosambik).

1992 – Regjeringen i Afghanistan går av, og en islamsk stat blir opprettet.

1996 – Angrepet mot Qana: Israelsk artilleribeskyting dreper 106 sivile libanesere og sårer 116 andre.

1998 – Molde stadion blir åpnet. Motstander er Lillestrøm, som blir slått 4–0.



