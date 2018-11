God morgen 17. november

Bildet over: Todalsfjella er snart tomme for snø. 10 grader og fønvind i dag. @merethepolden_

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1558 – Elisabeth I av England kommer til makten etter sin søster Maria Is død.

1869 – Suezkanalen blir innviet.

1941 – USAs ambassadør i Japan, Joseph Grew, advarer om planer om et japansk angrep på Pearl Harbor. Advarselen ble ignorert.

1969 – SALT I-samtalene mellom USA og Sovjetunionen om nedrustning av strategiske våpen begynner.

1970 – Sovjetunionens romfartøy Lunokhod 1 lander på Månen som første fjernstyrte fartøy på et annet himmellegeme.

1970 – Douglas Engelbart får innvilget patent på den førte datamusen.

1975 – Det første G8-møtet blir avholdt i Frankrike.

1993 – En buss med elever på vei fra konsert i Royal Albert Hall krasjer på M40-motoreveien i England. Elleve elever, i tillegg til læreren, omkommer. Ulykken fører til innføringen av sikkerhetsbelter i busser.

1997 – 62 mennesker blir drept av militante islamister utenfor Hatshepsuttempelet i Luxor, Egypt.

2003 – Arnold Schwarzenegger blir innsatt som guvernør i California.

2006 – Spillmaskinen PlayStation 3 lanseres i Amerika og Europa.

Lekte morgenfugl i dag og fikk med morgenlyset over #rindalkirke. @apriliadamen