God morgen 17. juli

Bildet over er tatt av @tonejen og viser Vindøldalen.

Bildet er tatt av @frank.dahl og viser Trolllheimen og Snota. "Trollheimen og mektige du Snota imponerte mæ"

Noen små og store historiske begivenheter som har funnet sted 17. juli:

1789: Hammerfest får bystatus.

1888: Fridtjof Nansen forlot selfangstskuta «Jason» ved Grønlands østkyst for å for å gå på ski tvers over innlandsisen

1919: Finland ble republikk

1925: Svalbard ble del av Norge ved lov - Overhøyheten var tildelt ved Svalbardtraktaten i 1920

1936: I Spania kom general Francisco Franco tilbake fra Marokko og ble leder for opprørstroppenes (falangistenes) regjering - Det innledet borgerkrigen i Spania

1945: I Tyskland startet Potsdam-konferansen, der Stalin, Truman og Churchill forberedte fredstraktaten etter den andre verdenskrig

1963: Matti Nykänen, finsk skihopper, født - 4 OL- og 6 VM-gull

1984: Prøverørsbarn ble født for første gang i Norge