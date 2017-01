God morgen 17. januar

Litt om dagen i dag:

Anton, Tønnes og Tony har navnedag.

17. januar 1942 ble det klart at restlageret av kaffe var tømt. Fiskere i vest og nord fikk kjøpe en rasjon på 200 g kaffe.

Mandag 17. januar 2005 sto det i nyhetene at norske barn er lite i bevegelse. En undersøkelse viser at norske barn beveger seg stadig mindre og har dårligere balanse og koordinasjon enn for 10-20 år siden. De hopper mindre tau, strikk og paradis og er mindre aktive.



Historiske hendelser:

1647 – Det norske postvesenet (Posten Norge) blir opprettet.

1773 – Kaptein James Cook blir den første oppdager som krysser den antarktiske sirkel.

1819 – Simón Bolívar proklamerer den colombianske republikken.

1912 – Robert Falcon Scott når Sydpolen, én måned etter Roald Amundsen.

1917 – USA kjøper Jomfruøyene av Danmark for 25 millioner dollar.

1944 – Andre verdenskrig: Slaget om Monte Cassino starter.

1945 – Andre verdenskrig: Sovjetunionen erobrer Warszawa, som er blitt nesten helt ødelagt.

1945 – Andre verdenskrig: Nazistene begynner evakueringen av konsentrasjonsleiren i Auschwitz.

1945 – Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg forsvinner i Ungarn under sovjetisk varetekt.

1946 – FNs sikkerhetsråd holder sitt første møte.

1966 – Et B-52 bombefly koliderer med et KC-135 tankfly over Spania. Tre 70-kilotonns hydrogenbomber faller ned i området rundt den spanske byen Palomares, i tillegg til at én bombe faller i havet.

1973 – Ferdinand Marcos blir president over Filippinene på livstid.

1991 – Kong Olav V dør, og Harald V tar over.

1991 – Gulfkrigen bryter ut.

1995 – Et jordskjelv som måler 7,3 på Richters skala forårsaker store ødeleggelser, og mer enn 6 400 mennesker mister livet i Kobe i Japan.

1996 – Den tsjekkiske republikk søker medlemskap i EU.

2002 – Vulkanen Nyiragongo i Den demokratiske republikken Kongo har utbrudd. Omkring 400 000 mennesker må flykte.

2002 – Et Fairchild FH-227E styrter i fjellene i det sørlige Colombia. 26 mennesker omkommer.

Kilder: dagsdato.no/Wikipedia



