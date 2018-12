God morgen 17. desember

Dagens flotte vinterbilde er det @kjemog som har tatt på Nordmarka i Surnadal

Inga og Inge har namnedag i dag. Begge namna er kortformer av norrøne namn på Ing = gudenavnet Yngve (Frøy).

Dagens Gruk: Å fatte noe er å fatte, hvor lite det er å fatte av det.



Noen historiske begivenheter som har foregått 17. desember:

1263: Håkon 4 Håkonsson (den gamle) dør.

1652: Jan van Riebeeck observerer kometen C/1652 Y1 (fra Kapp det gode håp).

1903: Brødrene Wright (til venstre) flyr for første gang med Flyer, deres første motordrevne fly.

1935: Første flygning med et passasjerfly av typen Douglas DC-3, kjent som Dakota.

1939: Det tyske slagskipet Admiral Graf Spee (under) senkes i havnen i Montevideo etter Hitlers ordre.

1989: Den første episoden av The Simpsons blir sendt.