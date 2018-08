God morgen 17. august

Bildet over: @tovemogstad Kua 0511 eg takkar deg og venninnene dine. For mat, landskapspleie og liv langs fjord og i dal.

Verner og Wenche har navnedag i dag.

Verner = gammeltysk Warin (folkestamme) + hari (kriger). Wenche = liten pike.

Visdomsordet i dag er et Gruk fra Piet Hein:

Jeg skriver et brev og fornemmer i brevet

en hilsen fra henne til hvem det er skrevet.

Det er dét som gjør brevskriveriet så givende:

at en gjenklang fra leseren møter den skrivende.

I 1624 oppstod det bybrann i Oslo, den siste, største og mest kjente. Etter brannen bestemte Christian IV at byen skulle gjenreises i nærheten på vestsiden av Bjørvika, nær Akershus slott og festning. Den nye byen fikk navnet Christiania, mens den bebyggelsen som dukket opp der byen før hadde ligget beholdt navnet Oslo. Området som brant tilsvarer i stor grad Gamlebyen. (Wikipedia)

I 1945 vedtok regjeringen Gerhardsen en provisorisk anordning som åpnet for henrettelser i forbindelse med landssvikoppgjøret.

Bildet over: @iren.saeterbo Solnedgangstur til Mulneset på Kvanne😍