God morgen 17. april

Dette har hendt 17. april:

1492 – Spania inngår en avtale med Christofer Columbus om at han skal seile til Asia for å skaffe krydder.

1524 – Giovanni da Verrazano ankommer New York.

1599 – Christian IV reiser inkognito med åtte skip på ekspedisjon til Finnmark.

1865 – Mary Surratt blir arrestert i forbindelse med attentatet på Abraham Lincoln.

1941 – Andre verdenskrig: Kongedømmet Jugoslavia overgir seg til Tyskland.

1946 – Syria blir uavhengig.

1961 – Invasjonen i Grisebukta på Cuba begynner.

1969 – Sirhan Sirhan blir funnet skyldig i drapet på Robert F. Kennedy.

1970 – Apollo-programmet: Apollo 13 returnerer til Jorden etter et oppdrag som nesten resulterte i en katastrofe.

2002 – Fire canadiske soldater blir drept i Afghanistan av to amerikanske F-16.



