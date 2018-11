God morgen 16. november

Bildet over: [H a l t b a k k h a v e t] #nordvikstranda @merethepolden_



Den internasjonale toleransedagen ble stiftet i 1995. Du kan lese mer om dette på FN-sambandets nettside her.

Edgar og Edmund har navnedag.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1532 – Francisco Pizzaro tar inkaenes keiser Atahualpa til fange.

1632 – Sveriges konge Gustav II Adolf blir drept i slaget ved Lützen.

1863 – Christian IX av Danmark bestiger tronen som den første fra huset Glücksburg.

1896 – Første overføring av elektrisk strøm mellom to byer skjer fra Niagarafallene til Buffalo, New York.

1904 – John Ambrose Fleming finner opp radiorøret.

1904 – Carl Anton Larsen etablerer fangststasjon på Grytviken i Sør-Georgia.

1914 – Første verdenskrig: Den tyske hjelpekrysseren «Berlin» søker nødhavn i Trondheimsfjorden.

1920 – Et av verdens første flyselskap, det australske Qantas (Queensland and Northern Territory Aerial Services Limited) blir etablert.

1933 – USA og Sovjetunionen oppretter formelle diplomatiske forbindelser.

1940 – Andre verdenskrig: Royal Air Force bomber Hamburg, som et svar på tyskernes bombing av Coventry to dager tidligere.

1940 – Holocaust: Nazistene stenger Warszawa-ghettoen fra omverdenen.

1943 – Andre verdenskrig: De allierte bomber tungtvannsfabrikken i Vemork.

1945 – UNESCO blir stiftet.

1965 – Sovjetunionen skyter opp romsonden Venera 3 med Venus som mål.

1988 – Benazir Bhutto velges til statsminister i Pakistan, i det første frie valget på mer enn ti år.

1996 – Moder Teresa blir æresstatsborger i USA.

2001 – Den første Harry Potter-filmen, Harry Potter og De vises stein, har premiére.



