God morgen 16. januar

Hjalmar = norrønt hjalm (hjelm) + arr (kriger). Hilmar er det samme eller tysk Heil-mar (frisk + berømt).

Bildet øverst: @hedvigbakken: Endelig skikkelig vinter, og glimt av sol?#børsetlia

Noen historiske hendelser på denne datoen:



27 f.Kr. – Octavian blir Augustus

1362 – En stor tidevannsbølge i Nordsjøen ødelegger den tyske øya Strand og byen Rungholt.

1547 – Ivan den grusomme blir russisk tsar.

1556 – Filip II blir spansk konge.

1581 – Det engelske parlamentet kriminaliserer den romerske katolisismen.

1909 – Ernest Shackletons ekspedisjon finner den magnetiske sydpol.

1919 – Den amerikanske forbudstiden starter.

1945 – Adolf Hitler flytter inn i sin undergrunnsbunker.

1959 – To fiskere skylles over bord fra linebåten «Skjærodden» i storm utenfor Havøysund i Finnmark.

1969 – Den tsjekkiske studenten Jan Palach setter fyr på seg selv i Praha i protest mot kommunist-invasjonen

1979 – Den iranske revolusjon: Den iranske sjahen Mohammed Reza Pahlevi og dronning Farah flykter til Egypt

1991 – Gulfkrigen: «Operation Desert Storm» begynner.

1992 – El Salvadors regjering og opprørsledere signerer Chapultepec fredsavtalen i Mexico by og gjør dermed slutt på en tolv år lang borgerkrig som krevde minst 75 000 menneskeliv.

1999 – Snurperen «Borgøygutt» forliser i Vestfjorden. Tre omkommer.

2003 – Romfergen Columbia tar av for det som skulle vise seg å bli dens siste oppdrag; romfergen går i oppløsning og eksploderer da den returnerer til Jorden 16 dager senere.

2013 – Gisselaksjonen i In Amenas i 2013 i Algerie

(Kilde: Wikipedia)





@gunn_sande: Solglimt ned fra Skåkleiva