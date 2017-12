God morgen 16. desember

Bildet over: Langedager ved snøproduksjon. Sliten i kropp og sjel. Men du verden så arti når en ser resultatet. Og botemiddlet er når alle blir førnøyde og er rause med ros. #mittanlegg #livetbakheiskortet #surnadal #trollheimsporten @surnadalalpinsenter



16. desember er nasjonaldag i Bahrain, selvstendighetsdag i Kasakhstan, grunnlovsdag i Nepal og katolsk festdag for Adelheid av Burgund.



Oddbjørn og Oddbjørg har navnedag i dag.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1770 – Ludwig van Beethoven ble født i Bonn, Tyskland

1773 – «The Boston Tea Party» som var opptakten til den amerikanske frigjøringskrigen, finner sted

1899 – AC Milan ble stiftet

1910 – Henri Coanda foretar en kort flytur med et fly drevet av en jetmotor

1944 – Ardenneroffensiven: Tyskland setter inn en voldsom motoffensiv mot de allierte i Ardennene

1947 – Knut Hamsun stilles for retten

1947 – Den første transistoren lages av trioen William Bradford Shockley, John Bardeen og Walter Brattain på Bell-laboratoriet

1966 – Maos lille røde blir gitt ut i Peking

1969 – Storbritannia avskaffer dødsstraff

1971 – Bangladesh erklærer seg uavhengig fra Pakistan

1991 – Kasakhstan blir uavhengig (fra Sovjetunionen)

1992 – Dagens versjon av Riksvåpenet godkjennes av kong Harald V

1998 – Operation Desert Fox – Storbritannia og USA begynner å bombe Irak, grunnet Iraks utvisning av FNs våpeninspektører

2000 – NASA avslører at det er hav under Jupiters måne Ganymedes' isdekkede overflate



