God morgen 15. oktober

Bildet over er tatt av vigdisrod. "Endelig tur med disse supre damene igjen! Nå gleder vi oss til å gå på Ytre Sula på randoneeski neste gang "

Hedvig og Hedda har navnedag i dag. Navnedagen er etter den hellige Hedvig av Schlesien.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1552 – Den russiske tsaren Ivan den grusomme invaderer Khandømmet Kasakhstan.

1815 – Napoléon Bonaparte begynner eksilperioden på St. Helena i Atlanterhavet

1917 – Første verdenskrig: Den nederlandske danseren Mata Hari blir henrettet utenfor Paris, for angivelig å ha spionert for Tyskland.

1940 – Filmen Diktatoren, en satirisk sosial kommentar, med Charlie Chaplin blir gitt ut.

1946 – Grunnleggeren av Gestapo, Hermann Göring, forgifter seg selv bare få timer før henrettelsen.

1962 – Cubakrisen starter og bringer verden nært atomkrig. Den varer tretten dager før den blir løst.

1979 – Alta-aksjonen; AP-regjeringen lover å utsette utbyggingen av Alta-vassdraget. Samene som hadde sultestreiket utenfor Stortinget i protest mot utbyggingen avblåser aksjonen

1990 – Den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov får Nobels fredspris for sine forsøk på å dempe motsetningene under den kalde krigen.

1992 – Den russiske seriemorderen Andrei Chikatilo blir funnet skyldig i 52 mord.

1997 – Det ubemannede romfartøyet Cassini-Huygens blir skutt opp.

2003 – Kina skyter ut sitt første bemannede romfartøy, Shenzhou 5 med taikonaut Yang Liwei ombord.

Bildet over tatt av karimskje. "Nyter en fin høstag med ticket to ride med utsikt mot Snota og Trollheimen"