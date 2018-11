God morgen 15. november

Bildet over: Nordviksetra! @ingerkrist



I dag er det den offisielle KOLS-dagen, der hensikten er å gi lungesykdommen mer oppmerksomhet.



Noen historiske hendelser på denne dagen:

1923 – Rentenmark innføres i Tyskland for å stoppe den eksplosive inflasjonen.

1941 – Andre verdenskrig: Lederen for SS, Heinrich Himmler, beordrer arrestasjon og deportering av alle homoseksuelle i Tyskland til konsentrasjonsleirer, med unntak av utvalgte nazister i høyere stillinger.

1942 – Andre verdenskrig: Slaget om Guadalcanal tar slutt med store amerikanske tap.

1943 – Andre verdenskrig: Lederen for SS, Heinrich Himmler, beordrer at «sigøynere skal behandles på lik linje med jøder, og sendes til konsentrasjonsleirer».

1966 – Gemini 12, det siste romfartøyet i Geminiprogrammet, lander i Stillehavet.

1969 – Den sovjetiske ubåten K-19 kolliderer med den amerikanske ubåten USS Gato i Barentshavet.

1971 – Intel slipper verdens første mikroprosessor (4004) på markedet.

1978 – En DC-8 styrter i nærheten av Colombo, Sri Lanka. 183 mennesker omkommer.

1988 – Det sovjetiske romfergeprosjektet Buran utfører en ubemannet romferd (Den første og hittil eneste romferden for det russiske romfergeprosjektet).

1988 – PLO anerkjenner Israel og proklamerer en palestinsk stat på Vestbredden.

2000 – En Antonov AN-24 styrter etter avgang fra Luanda i Angola. Mer enn 40 mennesker omkommer.

2001 – Microsoft lanserer spillkonsollen Xbox i Nord-Amerika.





Surnadalsfjorden tirsdag ettermiddag! @iren.saeterbo