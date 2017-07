God morgen 15. juli

I dag kan vi gratulere Oddmund og Oddrun med navnedagen.

Bildet over: @metteormset Dager som dette

15. juli er St.Svithunsdag. Den hellige Svithun (Swithun, Swithin, lat: Swithunus) ble født rundt år 800 i Wessex ("vestsaksernes rike") i England. Vi vet svært lite om hans liv, for hans biografer konstruerte sine "biografier" lenge etter hans død, og han nevnes knapt i samtidige dokumenter. I likhet med mange andre av middelalderens helgener vokste det senere frem mange fromme legender om ham.

Han fikk sin utdannelse ved Old Minster i Winchester, hovedstaden i Wessex. Det hevdes ofte at han ble benediktinermunk og til og med prior i Winchester, men det finnes ingen bevis for denne påstanden. Han ble presteviet, og kong Egbert av Wessex (802-39) valgte ham til sin personlige kapellan og en av sine to betrodde rådgivere. Ealstan av Sherborne var kongens hovedrådgiver, mens Swithun var hans rådgiver i kirkelige spørsmål – en slags kirkeminister. Han var høyt respektert, og han fikk trolig også ansvaret for oppdragelsen av kronprins Ethelwulf, senere konge (839-58). Han opererer som et av vitnene til et kongelig charter som ble gitt til klosteret i Croyland i 833.

I 852 døde biskop Helmstan av Winchester, og kong Ethelwulf utpekte Svithun til hans etterfølger i den nest viktigste stillingen i den angelsaksiske kirken etter erkebiskopen av Canterbury. Han ble bispeviet den 30. oktober 852 av erkebiskop Ceolnoth av Canterbury. Svithun var kjent for sin ydmykhet og nestekjærlighet og hjelp til de fattige og trengende, og han bygde mange kirker i sitt bispedømme. Du kan lese videre om St.Svithun ved å klikke her.

I 1965 passerer den amerikanske romsonden Mariner IV Mars. Mariner 4 ble skutt opp 28. november 1964, ble første romsonde forbi Mars, passerte i en avstand av 8690 km 14. juli 1965, et fjernsynskamera tok 21 bilder som dekker ca. 1 % av planetens overflate.

I 1992 holdt Michael Jackson sin første konsert i Norge, på Valle Hovin stadion. Konserten var en del av Dangerous-turnéen.

I 1978 ble den norske prisbelønte tegneserieskaperen, illustratøren og animatøren, Odd Henning Skyllingstad, født. Han er utdannet ved Høgskulen i Volda, og arbeider i tillegg som bibliotekar ved Serieteket på Schous plass i Oslo. Han ble i 2002 tildelt Sproingprisen for Børre er død i kategorien "beste norske tegneserie".

I 1997 døde den italienske moteskaperen, Gianni Versace (f. 1946) på denne dagen.

@solofrid Resdalen Jammen var han våken i kveld! Har anlagt flippskjegg siden sist, og ribbena er mer markerte

@annegub Vekslende