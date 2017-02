God morgen 15. februar

Sigfred og Sigbjørn har namnedag i dag. Sigbjørn = norrønt sigr (seier) + bjǫrn (bjørn). Sigfred er gammeltysk Sigifrith (seier + fred).

Bildet over: Fellesbeite. Surnadal. @magne.l



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1637 – Ferdinand III blir keiser av det tysk-romerske rike.

1898 – Den spansk-amerikanske krig: USS Maine eksploderer og synker i Havanna på Cuba under mystiske omstendigheter. Mer enn 260 mennesker omkommer. Dette ledet til den amerikanske krigserklæringen mot Spania.

1942 – Andre verdenskrig: Singapore overgir seg til de japanske styrkene. Omkring 130 000 indiske, britiske og australske soldater blir tatt til fange.

1944 – Andre verdenskrig: Angrepet på Monte Cassino i Italia begynner.

1950 – Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina signerer en gjensidig forsvarsavtale.

1952 – De 6. olympiske vinterleker åpner i Oslo.

1965 – Canada bytter ut det gamle britiske koloniflagget med dagens rød-hvite flagg med lønnebladet.

1970 – En DC-9 styrter i havet etter avgang fra Santo Domingo. 102 mennesker omkommer.

1971 – Storbritannia og Irland går over til et desimalbasert pengesystem.

1982 – Boreriggen «Ocean Ranger» synker under en storm utenfor kysten av Newfoundland. 84 mennesker omkommer.

1989 – Sovjetiske tropper trekker seg ut av Afghanistan.

1995 – Kevin Mitnick blir arrestert av FBI for å ha brutt seg inn i noen av USAs «sikreste» datasystemer.

2003 – Mennesker i 600 byer over hele verden (anslagsvis 10–15 millioner) protesterer mot en USA-ledet krig mot Irak.

2013 – Meteorittnedslaget i Russland i 2013: Flere hundre mennesker ble skadet i Tsjeljabinsk oblast i Russland.



Hytta ved Rørvatnet. Vintersola i februar // @​perkvalvik