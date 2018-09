God morgen 14. september

Begge navna kommer av norrønt gudenavn Yngvar (Frøy) + bjorg (berging, hjelp)

Korsmesse om våren, 3. mai, ble høytidelig holdt til minne om at korset ble funnet i Jerusalem av Helena, keiser Konstantins mor. Korsmesse om høsten ble feiret til minne om gjenerobringen av korset, som var tatt av perserne.

Primstavmerket for denne dagen er et kors, og det kommer av at 14. september ble Kristi kors gjenreist på Golgata av keiser Herakleios. Han hadde ført det tilbake til Jerusalem etter at perserkongen Kosru tidligere hadde røvet det og ført det bort.

Nå skulle buskapen være kommet heim fra setrene, og det var tid til ta bort grinder og le. Dessuten skulle kornhøsten være over og alt kornet kommet i hus.



