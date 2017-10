God morgen 14. oktober

Begge namna har usikkert opphav. Kaia kan være kortform av Katarina (den reine).

Bildet over: God helg, med Trollheimen i sikte, fra @guro_storlis_fotografier.

Primstaven

14. oktober var vinternatt eller første vinterdag, som markerte første dag på primstavens vinterside.

I dag starta året, altså første dag på vintersida på primstaven.

Primstavmerket er en vott eller en stav med ispigg.

Fra i dag skal hesten ha bjøller på for å markere at det er første vinterdag.

Dette er også faredag eller flyttedag. I dag slutta ofte et leie eller et tjenesteforhold. På landsbygda var ofte 14. oktober den vanligste faredagen

Hvordan været er den første vinterdagen forteller om hvordan været blir resten av vinteren, ifølge tradisjonen:

Godt vær i dag gir en bra vinter, og den første snøen lar vente på seg.

Kald vinterdag gir mye snø til vinteren.

Blir himmelen grønnaktig i dag, vil frosten snart komme.

Er vinterdagen varm og klar, med frost om natten, skal det komme regn før tre dager er gått.

Dagens visdomsord:

Woodrow Wilson: Vennskap er det eneste limet som kan holde verden samlet!

- og et gammelt ordtak: En god venn skal man ikke besøke for ofte!

14. oktober er også Verdens standardiseringsdag.

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1066 – Slaget ved Hastings.

1758 – Syvårskrigen: I slaget ved Hochkirch seiret Østerrike over Preussen.

1899 – Titran-ulykken der 142 fiskere omkom i en fryktelig stormnatt. Ettermiddagen før hadde samme orkan krevd 30 menneskeliv i Røvær-ulykken.

1912 – Tidligere president i USA, Theodore Roosevelt, blir skutt av salooneieren William Schrank i Milwaukee, Wisconsin. Selv med et kjøttsår, og kulen fremdeles i kroppen, holder Roosevelt sin valgkamptale.

1912 – Shell blir etablert i Norge 14. oktober 1912 under navnet Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (NEMAK).

1926 – Barneboken Ole Brumm av Alan Milne blir utgitt.

1937 – Trøndelag Teater hadde premiere på sin åpningsforestilling.

1944 – Andre verdenskrig: Den tyske feltmarskalken Erwin Rommel får valget mellom å bli skutt og å ta sitt eget liv. Han velger det siste.

1947 – Chuck Yeager blir den første som bryter lydmuren med det amerikanske eksperimentflyetet Bell X-1.

1962 – Cubakrisen begynner; et U-2 spionfly tar bilder av sovjetiske atomraketter på Cuba.

1964 – Leonid Bresjnev tar over som øverste leder av Sovjetunionen etter Nikita Khrusjtsjov.

1964 – Den amerikanske menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King jr. blir den yngste som noen gang har mottatt Nobels fredspris.

1981 – Muhammad Hosni Said Mubarak blir president i Egypt, én uke etter at Anwar Sadat ble drept.

1981 – Gro Harlem Brundtlands 1. regjering går av.

1981 – Kåre Willoch danner den første rene Høyre-regjering siden Emil Stangs andre regjering i 1895.

1994 – Nobels fredspris blir tildelt Yasir Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres.

2012 – Felix Baumgartner setter verdensrekord i fallskjermhopp fra stor høyde.



Joggetur til Breiskarbekken i Vindøldalen en onsdag ettermiddag er aldri feil, skriver @vigdisrod på dette bildet, som ho har merka #trollheimsporten!