God morgen 14. mars

Hvit dag er en markedsskapt merkedag som feires hver 14. mars i Japan, Sør-Korea og Hongkong, én måned etter Valentinsdagen 14. februar.

I Japan og Sør-Korea er det tradisjon for at kvinner gir sjokolade til menn på Valentinsdagen. Denne gaven trenger ikke være en indikasjon på romantiske interesser slik det er i andre land. På hvit dag må mennene som fikk sjokolade gi gaver tilbake til kvinnene. Disse gavene skal gjerne være tre ganger så verdifull som gavene de mottok. Hvit sjokolade og marshmallows er en populær gave å gi tilbake på hvit dag, men andre gaver som smykker og lignende gis også.

Opprinnelsen til merkedagen er uklar, men en teori er at dagen oppstod som et markedsføringsstunt fra en marshmallow-produsent i 1965.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1489 – Dronningen av Kypros, Catherine Cornaro, selger kongedømmet sitt til Venezia.

1492 – Dronning Isabella av Castilla beordrer sine 150 000 jødiske undersåtter til å konvertere til kristendommen, eller bli utvist.

1647 – Tredveårskrigen: Bayern, Köln, Frankrike og Sverige skriver under på Ulm-fredsavtalen.

1800 – Kardinal Barnaba Chiaramonti blir valgt som pave Pius VII.

1915 – Første verdenskrig: Den britiske marinen senker den tyske krysseren «SMS Dresden» utenfor kysten av Chile.

1951 – Koreakrigen: FN-styrkene gjenerobrer Seoul for andre gang.

1964 – En jury i Dallas finner Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann, Lee Harvey Oswald.

1978 – Israelske styrker okkuperer områder sør i Libanon som en hevn for et terrorangrep tre dager tidligere. Okkupasjonen resulterer i evakueringen av minst 100 000 libanesere, 2 000 omkomne, i tillegg til opprettelsen av UNIFIL.

1979 – Et Trident-fly styrter inn i en fabrikk utenfor Beijing. Mer enn 200 mennesker omkommer.

1980 – Et fly styrter under en nødlanding utenfor Warszawa. 87 mennesker omkommer.

2004 – Vladimir Putin blir gjenvalgt som president i Russland.





