God morgen 14. juni

Erlend og Erland har namnedag. Begge namna kommer sannsynligvis fra det norrøne ordet ørlendr (fra utlandet).

Det skjedde 14. juni -

1777: Den amerikanske kongressen vedtar å gjøre Stars and Stripes til USAs flagg. 14. juni er kjent som Flag Day i USA.

1816: Norges Bank opprettes ved Stortingsvedtak.

1940: Den tyske hæren erobrer Paris.

1941: Grini, den største fangeleiren i Norge under den tyske okkupasjonen, blir åpnet. 1942: Anne Frank går i dekning i Amsterdam sammen med sin familie.

1967: København feirer sin 800-årsdag med verdens lengste kaffebord. Det serveres 80 000 kopper kaffe og 100 000 rådhuspannekaker i Strøget.

1964: Nelson Mandela blir dømt til livstid i fengsel.

1968: Ormtjernkampen nasjonalpark blir fredet.

1998: Storebæltbrua åpnes for biltrafikk. Brua går mellom Fyn og Sjælland.



