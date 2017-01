God morgen 14. januar

Bildet over: Månen lyste min vei i kveld 🌝 🏃 @vigdisrod



Noen historiske hendelser på denne datoen:



1690 – Bjelkefeiden: Svensk mislykket angrep på Halden.

1814 – Kielfreden: Frederik VI av Danmark overlater Norge til Sverige i bytte for Pommern.

1858 – Napoleon III av Frankrike unnslipper et attentatsforsøk.

1907 – Jordskjelv i Kingston på Jamaica. Mer enn 1 000 mennesker omkommer.

1939 – Norge gjør krav på Dronning Maud Land i Antarktis.

1954 – Marilyn Monroe gifter seg med Joe DiMaggio.

1969 – En eksplosjon ombord på USS Enterprise utenfor Hawaii tar livet av 25 mennesker.

1972 – Margrethe II av Danmark overtok som dronning etter sin far Frederik IX.

1985 – Martina Navratilova vinner sin 100. tennisturnering.

1998 – Et afghansk lastefly styrter i sørvestlige Pakistan. Mer enn 50 mennesker omkommer.

2005 – Romsonden Huygens lander på Saturns måne Titan.

2008 – Terrorangrepet mot Serena Hotell: Syv mennesker ble drept, inklusiv Dagbladets journalist Carsten Thomassen, og flere skadd i angrepet, deriblant en UD-ansatt.

2008 – Romsonden Messenger gjør sin første flyby av Merkur, det første romfartøyet som besøker planeten siden Mariner 10 i mars 1975.

2016 – WHO erklærte at den to år lange ebolaepidemien i Vest-Afrika var over.



Kilde: Wikipedia



Januar i pastellfarger #surnadal @janne.skei



Tag #trollheimsporten under ditt Instagrambilde på en åpen profil, eller send oss bilder på mail: redaktor@trollheimsporten.no. Da kan vi dele ditt bilde.