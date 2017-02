God morgen 14. februar

14. februar er Valentinsdagen. St Valentin var prest og lege i Rom, dømt til døden fordi han elsket den blinde Julia, og de ville ikke avsverge kristendommen, han ble martyr ca. år 273. St. Valentin regnes som Skytshelgen for de unge og for forlovede par; for gode ekteskap. Hjørdis, Jardar og Valentin har navnedag i dag.