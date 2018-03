God morgen 13. mars

I følge Wikipedia er 13. mars en kristen festdag for feiring av flere helgener. Det er også Kasuga-taisha, en japansk tradisjon som har festivaldag den 13. mars hvert år.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

483 – St. Felix blir pave.

1325 – Tenochtitlan blir grunnlagt.

1781 – William Herschel oppdager planeten Uranus.

1921 – Mongolia erklærer seg uavhengige fra Kina.

1933 – Adolf Hitlers parti NSDAP vinner valget i Frankfurt am Main.

1938 – Tyskland innlemmer Østerrike som «Ostmark».

1940 – Vinterkrigen avsluttes kl. 11.00.

1943 – Holocaust: Tyske styrker likviderer den jødiske ghettoen i Kraków.

1954 – Slaget ved Dien Bien Phu: Viet Minh-styrker angriper franskmennene.

1969 – Apollo-programmet: Apollo 9 returnerer til Jorden etter å testet månelandingsmodulen.

1992 – Et jordskjelv som måler 6,8 på Richters skala finner sted øst i Tyrkia. Mer enn 500 mennesker omkommer.

1994 – Den første stabile versjonen Linux-kjernen, versjon 1.0, ble lansert.

2003 – Menneskets utvikling: Tidsskriftet Nature rapporterer om funn av 350 000 år gamle fotavtrykk i Italia som viser et menneske som går oppreist.

2012 – Videospillet Journey blir sluppet ut.

2013 – Frans ble valgt som pave

