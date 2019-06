God morgen 13. juni

Bildet over: Time is free...; but it’s priceless🌸 Use it well #nordmarka @trineengdalstorholt



Tone = norrønt Þorr (guden Tor) + nýr (ny). Tonje = latinsk slektsnavn Antonia. Tanja = Titania.

Dagens Gruk av Piet Hein:

Det er ikke form og forskel. Det finnes ikke forandring.

Jeg hviler i verdens midte, hverken lett eller tungt,

mens tiden den rette linje, urokkelig rinner

- på vandring gjennom allverdens eneste archimediske punkt.



Her er noen historiske begivenheter som har skjedd den 13. juni opp gjennom åra:

1950 – Den hvite regjeringen i Sør-Afrika beslutter å dele landet i hvite og svarte soner.

1969 – Ny skattelov med innføring av merverdiavgift vedtas.

1979 - Den norske abortloven (lov om svangerskapsavbrudd) trådte i kraft.

1982 – Argentinske tropper overgir seg til de britiske under Falklandskrigen.

1995 - Stortinget vedtok at Vinmonopolets enerett skulle oppheves fra årsskiftet.

2005 – Michael Jackson ble frikjent på alle anklager i sin 134 dager lange rettssak om overgrep mot barn.



Ei fantastisk fin pinse er over, finfin langhelg på Hamnes