God morgen 13. januar

Om tjuendedagen (fra Wikipedia): Tjuendedagen ble omtalt allerede i midten på 1200-tallet som «gisladag». I en runekalender fra 1328 blir dagen omtalt som atundi dagr. På noen steder ble julen jaget ut med bjørkeris. Man gikk da fra rom til rom og det ble slått med riset i hver krok og julen ble til slutt jaget ut gjennom døren. Tyvende dag jul var den absolutt siste dagen for et etterjulsgilde med de siste restene av julemat og -drikke. På primstaven er merket med blant annet en feiekost og et drikkehorn som var snudd på hodet for denne dagen. Feiekosten var til å feie ut julen og det oppnedvendte drikkehornet viser at juleølet skulle være drukket opp.

Noen historiske hendelser på denne datoen:



888 – Odo, greve av Paris blir frankernes konge.

1854 – Trekkspillet blir patentert av Anthony Faas.

1907 – Arbeiderne ved Sulitjelma gruber holder stiftelsesmøte på Langvatnisen for arbeiderforening.

1914 – Det blir målt −50,4 grader på Røros. Dette er den laveste (offisielt) målte temperatur i Norge utenfor Finnmark.

1935 – En folkeavstemning i Saarland viser at 90.3 % av befolkningen ønsker å slutte seg til det nasjonalsosialistiske Tyskland.

1942 – Henry Ford tar ut patent på en «plastbil» som er 30 % lettere enn en vanlig bil.

1953 – Marskalk Josip Broz Tito blir utnevnt til president i Jugoslavia.

1957 – Wham-O Company produserer verdens første frisbee.

1968 – Johnny Cash spiller live i Folsomfengselet og tar opp albumet At Folsom Prison.

1972 – I Ghana blir statsminister Kofi Busia og president Edward Akufo-Addo avsatt i et militærkupp ledet av oberst Ignatius Kutu Acheampong.

1982 – En Air Florida jumbojet kolliderer med 14th Street Bridge i Washington D.C., og faller ned i Potomac-elven. 78 mennesker omkommer.

1991 – Den blodige søndagen i Litauen: Sovjetiske militærstyrker går til angrep på sivile som demonstrerer for litauisk uavhengighet i Vilnius. 14 blir drept og et stort antall skadet.

2001 – Et jordskjelv rammer El Salvador. Mer enn 5 000 mennesker omkommer.

2012 – Cruiseskipet «Costa Concordia» forliser ved øya Giglio utenfor kysten av Italia.



