God morgen 12. november

Bildet øverst

@vigdis.rodal: Bildet er tatt med viltkamera i Breiskaret i Vindøldalen.

12. november er den 316. dagen i året, og det betyr at det kun er 49 dager igjen av 2017.

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1905 – Folkeavstemningen 12. og 13. november fører til valget av prins Carl som norsk konge; 259 563 stemmer for, mens 69 264 stemte imot. Kun menn hadde stemmerett ved valget.

1918 – Østerrike blir republikk.

2001 – En Airbus A300 styrter like etter avgang fra John F. Kennedy International Airport i New York. Alle de 260 om bord omkommer.

2004 – USAs utenriksminister Colin Powell går av.



@larsmoeløset: Soloppgang eller vulkanutbrudd? ~ Sunrise or volcanic eruption? #rindhatten