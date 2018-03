God morgen 12. mars

Bildet over er tatt av @brittgmoen Ekstra fin utsikt i dag #honnstadknyken

I mars 1945, for 70 år siden, døde tysk-nederlandske jødiske Anne Frank i tysk konsentrasjonsleir.

Mauritius har uavhengighets­dag 12. mars, som er dagen da øya ble selvstendig fra Storbritannia i 1968.

Primstaven

Noen primstaver har en fugl som merke, og det er rimelig å tolke denne som ei due, et av St. Gregors helgenattributter. I folketrua vart fuglen oppfatta som en kråke, fordi kråkene gjerne kommer innover i landet på denne tida og blir rekna som vårtegn. Mange sa at kråkene holdt tingdag i dag. Over heile landet blir kråka tillagt hermet:

Gregorsmesse må de venta meg,

Marimess kjem eg visst,

kjem eg ikkje før Sommardagen,

då skal eg koma om det er på ein stav!

Mildvær Gregorsmesse tyda godt for årets høyavling; nordavind spådde kald vår (Gaular); frost gav sein vår (Nordhordland). Som været var dagen etter Gregorsmesse, skulle vårværet bli, sa man i Sogn. På Jæren var Gregorsmesse flyttedag for tjenere.

Enkelte steder gikk barn, utkledd som «gregoriusbrud» og «gregoriusbrudgom», rundt og tigget.

I dag skulle møkka ut på åkeren, og en sopelime ble satt utafor døra for å slippe lus og lopper. Var det mildvær var det et svært godt tegn for året: Gregormesse tøy, er bedre enn ti lass høy. En annen skikk som var utbredt var å føre fram skuespill på denne dagen. Det er fordi dagen er knytta til pave Grogor den store. Symbolet på han er ei bok. Derfor er primstavmerket ofte ei bok, men som nemt kan det og vera ein fugl, knytta enten til kråkene eller ei due.

Hjalmar Andersen var fødd 12. mars 1923. «Hjallis» var verdens beste skøyteløper. Etter tre gull i OL Oslo 1952 ble han folkehelt. Gode historier og et stort smil gav ham tilnavnet «Kong Glad». Statuer av ham står ved Bislett stadion i Oslo, ved Hamar Olympiahall og ved torget i Trondheim. Klikk her og les alt om den store skøytehelten.



#turbo på tur #bæverfjord

