God morgen 12. mai

Norman (engelsk/fransk) betyr fra Normandie. Norvald er et nyere navn (norrønt valdr = velde).

Øverste bildet: perkvalvik: #hvitveis foran #hytta #anemone – ved Rørvatnet, Rindalsskogen.

12. mai er Den internasjonale sykepleierdagen, det er fødselsdatoen for Florence Nightingale.

Primstaven:

12. mai ble flere steder kalt Gaukdagen. Den var knyttet til mange av de samme tradisjonene som Gaukemesse 1. mai. Det var en dag som også kunne forekomme 6. eller 7. mai, alt etter når man på Østlandet ventet å høre den første gauken eller gjøken.

Et Gruk fra Piet Hein:

Jeg minnes sommertider etter selskapsdinéer

- den viktigste av samtlige ernæringsidéer:

Man skal ikke spise mer enn, at man kan spise mer!

Jeg glemte den iaften ved et tilfelles spill.

Og hadde jeg nu fulgt den, hva jeg heretter vil,

- så kunne jeg ha spist et stykke plumpudding til!

I 1885 ble språkformene bokmål (riksmål) og nynorsk (landsmål) likestilt av Stortinget.

I 1926 forlot Roald Amundsen Ny-Ålesund for å fly over Nordpolen med luftskipet "Norge".

I 1949 opphevet Sovjetunionen blokaden av Vest-Berlin.



@marte.saltroo: Ferga Rykkjem – Kvanne​