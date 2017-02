God morgen 12. februar

Noen historiske hendelser fra 12. februar:

1541 – Pedro de Valdivia grunnlegger Santiago, Chile.

1771 – Gustav III blir konge av Sverige etter at hans far «spiste seg til døde».

1898 – I England blir Henry Lindfield den første i verden som dør i en (automo)bilulykke

1912 – Kina tar i bruk den gregorianske kalenderen.

1924 – Calvin Coolidge blir den første amerikanske presidenten som overfører en politisk tale på radio.

1936 – Ivar Ballangrud blir olympisk mester på 5000 meter på skøyter i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland.

1956 – Fraktefartøy «Sagvaag» er på reise fra Odda til Oslo med karbid i fat, da det forsvinner på Sørlandet (trolig ved Lindesnes) med hele besetningen på ni.

1994 – De 17. olympiske vinterleker åpner på Lillehammer.

2001 – NEAR Shoemaker blir det første romfartøyet som lander på en asteroide.

2002 – En iransk Tupolev TU-154 styrter under landing i Khorramabad, Iran. 119 mennesker omkommer.

2009 – Continental Airlines Flight 3407 mellom Newark Liberty International Airport (EWR) i New Jersey og Buffalo Niagara International Airport (BUF) i New York styrtet i et hus nordøst for Buffalo.

