God morgen 12 . desember

Bildet over: Rindal kirke @apriliadamen

1901 – Den første radiokontakten over Atlanterhavet av Guglielmo Marconi

1903 – Brann i hurtigruteskipet D/S «Orion» nær Vardø. Åtte omkommer.

1916 – Danmark selger Dansk Vestindia til USA. Øyene er i dag kjent som De amerikanske jomfruøyene

1963 – Kenya løsriver seg fra Storbritannia.

1973 – Linebåten «Vaarland» forsvinner under fiske utenfor Vardø. Fem omkommer.

1974 – Fraktefartøy «Hadarvaag» er på reise fra Orkanger til Sortland med stykkgods da den forsvinner på Folla i storm med orkanbyger. Besetningen på 3 (3 for lite i henhold til bemanningsforskriftene) omkommer.

1979 – Rhodesia forandrer navn til Zimbabwe.

1992 – Snurrevadbåten «Ida Marie» grunnstøter utenfor Sørvær i Finnmark. En omkommer.





Spreke nissejenter som kom til julegrantenning på ski🌲🎿 @bunnprisrindal



Knagg bildene dine med #trollheimsporten du også! Merk: du må ha åpen/offentlig konto for at vi skal kunne se bildene dine.