God morgen 11. oktober

Litt norsk historie fra denne datoen:

1906 – Isak Saba ble som første same valgt inn på Stortinget.

1952 – Ringve Museum i Trondheim ble åpnet for publikum.

1983 – Snurrevadbåten «Havskåren Senior» grunnstøtte på Persfjorden i Finnmark etter å ha fått trålposen i propellen. To personer omkom.

1993 – Forleggeren William Nygaard ble livstruende skadet etter å ha blitt skutt utenfor sin bolig på Slemdal i Oslo i forbindelse med fatwaen mot Salman Rushdie.

2007 – Det digitale bakkenettet åpnet i Buskerud, Vestfold og Telemark.

