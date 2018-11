God morgen 11. november

Bilde øverst: @iren.saterbo har tatt dette flott bilde på Kvanne i Surnadal kommune

Farsdag er en hedersdag for fedre. I Norge feires farsdag den andre søndagen i november. På farsdagen er det tradisjon å gjøre «stas» på faren sin. Det kan være ved å gi ham frokost på senga, en gave, eller bare ved å gratulere ham med farsdagen. Opprinnelig kommer konseptet med farsdag fra USA, og det ble først populært i Norden og Norge etter andre verdenskrig. Det var først Sonora Smart Dodd fra Washington som begynte å feire denne dagen i 1909 for å ære sin far, William Smart, en veteran fra borgerkrigen. Wikipedia

Navnedagen er etter den hellige Martin av Tours (ca 315–397 e.Kr.), tiggernes og Frankrikes skytshelgen. Den kristne høytiden til minne om ham feires 11. november og kalles Martinsmesse, Mortensmesse, Martinsdag eller Mortensdag. Dagen er markert på primstaven, ofte med en gås eller en bispestav.

Et sagn om Martin forteller at han gjemte seg blant gjess for å unngå å velges til biskop. I Tyskland og Danmark spiste man tradisjonelt mortensgås, gåsemiddag, på denne dagen. I Norge var skikken istedet å spise gris på denne dagen. Maten ble delt med fattige. Wikipedia



Noen historiske hendelser fra denne dato:

1831 – I amerikanske Jerusalem i Virginia ble den svarte opprøreren Nat Turner hengt etter å ha startet et slaveopprør.

1889 – Washington blir USAs 42. delstat.

1918 – Første verdenskrig tar slutt; Tyskland signerer en fredsavtale med de allierte utenfor Compiègne i Frankrike.

1918 – Keiser Karl I av Østerrike abdiserer.

1940 – Andre verdenskrig: Royal Navy igangsetter historiens først angrep fra et hangarskip i slaget ved Taranto.

1965 – Rhodesia (i dag Zimbabwe) blir erklært uavhengig fra Storbritannia.

1966 – NASA skyter opp Gemini 12.

1992 – Den engelske kirke stemmer for at kvinnelige prester skal bli tillatt.



@perkvalvik har fanget nordlyset. Vakkert!