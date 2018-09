God morgen 10. september

Begge navna er fra det norrøne gudenavnet Þórr, som kommer av urnordisk þunrar (torden).

Gibraltar feirer sin nasjonaldag i dag, mens FNs Verdens helseorganisasjon og IASP (Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging) markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging. Dagen ble for første gang markert 10. september 2003.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1846 – Elias Howe tok patent på symaskinen

1939 – Canada erklærte krig mot Tyskland.

1967 – I en folkeavstemning bestemmer innbyggerne på Gibraltar at de fortsatt vil være underlagt Storbritannia.

1972 - USA taper 50-51 for Sovjetunionen i den kontroversielle OL-finalen i basketball for herrer. Det er USAs første tap i OL-basket noen sinne.

1974 – Guinea-Bissau blir anerkjent som selvstendig (fra Portugal) (erklært selvstendig 1973)

1977 – Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin.

1945 – Vidkun Quisling dømmes til døden for landssvik.