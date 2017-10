God morgen 10. oktober

Bildet over: #kulturlandskap #jøldalen#trollheimen #jølvatnet @jostr53

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen gjerne i perioden fra 1. – 20. oktober hvert eneste år. Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10.oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Dagen markeres i over 150 land jorden rundt.



engelskmastiff #nidarosdomkirke #nidelva @monicamyrmo



Tag dine bilder med #trollheimsporten, eller send oss bilder på redaktor@trollheimsporten.no