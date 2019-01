God morgen 10. januar

Bildet over: Vinterland ❄️☃️ @tonejen

Sigmund = norrønt sigr (seier) + mundr (beskyttelse). Sigrun = sigr + rún (hemme-lighet).

Noen historiske begivenheter som har skjedd 10. januar opp gjennom åra:

49 f.Kr.: Julius Cæsar krysser Rubicon og overskrider med det sine fullmakter og erklærer krig mot senatet.

1863: Den første delen av Londons undergrunnsbane åpner (fra Paddington til Farringdon Street).

1851: Den Norske Bokhandlerforening blir stiftet.

1901: Første større forekomst av olje blir oppdaget i Beaumont, Texas.

1902: Avisa Nordlys kommer ut med sin første utgave

1929: Tegneseriefiguren Tintin, skapt av Hergé, debuterer.

1946: FN avholder sin første generalforsamling.

1957: LO og NAF inngår en avtale om dagpenger under sykdom.

1990: Time Warner opprettes etter en fusjon mellom Time Inc. og Warner Communications Inc.

2000: America Online (AOL) kjøper Time Warner for 162 milliarder USD, det største oppkjøp av et firma i historien.

Visdomsordet i dag: Nostalgi er ikke lenger hva det var. - Simone Signore