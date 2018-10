God morgen 1. oktober

Bildet over: Værmeldingene var ikke så gode for dagen, men værgudene hadde bestemt seg for noe annet. Sol, høst og vinter, side om side i dag. Foto: @metteormset.

Gamle nordiske namn på oktober forteller om de gjøremåla som var viktig på denne tida av året.

Sædemåned minnet om at vinterrugen nå skulle såes.

Slaktetida begynte også snart. Derfor vart måneden kalla slaktemåned enkelte plasser i landet.

Høstmåned fra 15. september til 13. oktober og Gormåned fra 14. oktober til 13. november heitte denne tida i vikingetida.

Tidligere hadde folk friuke mellom 24. oktober og 1. november. Da hadde tjenestefolk fri for å kunne sjå seg om etter ny plass.



Noen historiske begivenheter som har hendt 1. oktober:

331 f.Kr.: Aleksander den Store vant slaget om Gaugamela.

1859: Ja, vi elsker dette landet publisert for første gang til Stortingets åpning.

1910: Studentersamfundet i Trondhjem stiftet.

1941: Tankskipet MT Borgny senkes av en norsk MTB i Korsfjorden. 14 omkommer.

1949: Folkerepublikken Kinaproklamert.

1958: Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet.

1960: Nigeria blir selvstendig.

1978: Tuvalu blir selvstendig.

2007: Det digitale bakkenettet åpnes i Hordaland.