God morgen 1. nyttårsdag, 1. januar 2020

Godt nytt år til alle Trollheimsportens lesere med dette rolige vinterbildet fra @magne.l! I dag er det 1. nyttårsdag - den aller første dagen i et helt nytt tiår. Den 1. januar er festdag for Basilios den store i Østkirken. Cuba, Haiti og Sudan feirer nasjonaldag. Ingen har navnedag i dag.

Trollheimsporten takker alle sine lesere og medlemmer for et flott 2019, og ser fram til et nytt innholdsrikt, langt skuddår sammen med dere.



@vigdis.rodal: Dette året har jeg møtt mange dyr. Jeg fikk blant annet en ekornkompis, jeg møtte en leken oter, og det er alltid kjekt å møte sauer på beite i fjellet. Huggormen kommer nok aldri til å bli min beste venn, men vi møtes nok igjen i det nye året også.



