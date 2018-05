God morgen 1. mai

Filip = gresk philein (elske) + hippos (hest). Valborg = norrønt vald (hersker) + bjorg (vern).

Historie

1889 – Den internasjonale arbeiderkongressen kom sammen i Paris for å stifte Den annen Internasjonale. Etter forslag fra de fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag. Fra Norge deltok Carl Jeppesen, som sørget for at denne dagen ble valgt også i Norge.

Dagens visdomsord

Visdomsordet i dag sier seg i grunnen sjøl - fra Internasjonalen. Men vi tar med ekstranummer også i dag:

Internasjonalen: Opp, alle jordens bundne trelle! Opp I, som sulten knuget har!

Gruk: Husk å smile før du sover. Så går dagens surhet over!

Tradisjon

1. mai ble kalt gauksmesse eller gaukdagen i norsk tradisjon. Navnet er kanskje er tatt etter den første sommermåneden i førkristen tid, gaukmánaðr, som den blir kalt i Snorres Edda. Enkelte primstaver har en fugl som merke, og det refererer nok til navnet. Andre har et dobbelt kors; på norrønt ble dagen kalt Tveggja postola messa um várit, og i kirkekalenderen var det minnedagen for apostlene Filip og Jakob d.y.

​Gaukmesse, 1. mai, er en merkedag for året. Blåser det vind fra sør - godt år. Blåser vinden fra nord - dårlig år. Slik været er i dag, blir sommeren. Frøs nettene til de tre første maidagene, vart det et kaldt år.

Gaukmess spår om gaukens galing, heiter det hos Jon Langli. Himmelretninga gaukgalinga kom fra var viktig denne dagen. Kom lyden fra sør, ville det bli godt såvær og avlingene til høsten ville bli gode (sågauk). Hørtes gaukens ko-ko fra nord, vil du bli sjuk og kanskje skal du dø dette året (någauk). Gauk fra vest forteller at alt dette året skal gå etter din vilje (viljegauk), og gauk fra øst spår lykke i giftermålet (liljegauk).

Det er ei kjent sak at om noen kommer under et tre, der gauken sitter og galer, vil en få oppfylt tre ønsker. Under treet skal du kle deg naken, omfamne treet og lese Fadervår tre ganger. Så skal du gå rundt treet og for hver gang skal du komme med et ønske. Deretter må en kle på seg og liste seg vekk fra treet, mens gauken fremdeles sitter der.

En sjelden gang møter vi navnet Valborg-dagen om 1. mai – som i Danmark og Sverige – etter den hellige Walpurgis. På sørskandinavisk område og på kontinentet er natten til gauksmesse knyttet til tradisjon om hekseferd og heksesabbat, slik at Walpurgisnatten spiller samme rolle der som Jonsoknatten i Norge. Gauksmesse kalles også vesle gangdagen.



I katolsk kristendom er 1. mai festen for Håndverkeren Josef, Jesu fosterfar.

Dagens bilde er det @josteinlidal som har tatt. Han har vært p en nydelig vårskitur på Ura.