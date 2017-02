God morgen 1. februar

Birte (dansk) = Birgitta (svensk) = irsk helgen Brigida (den høye). Bjarte = norrønt bjartr (lys).

Februar er kalt opp etter den store romerske renselsesfesten februa.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1662 – Den kinesiske piraten Koxinga erobrer øya Taiwan etter en 9 måneder lang beleiring.

1788 – Isaac Briggs og William Longstreet tar patent på dampskipet.

1814 – Vulkanen Mayon i Filippinene har utbrudd. Omkring 1 200 mennesker omkommer.

1940 – Vinterkrigen: Sovjetiske styrker innleder en storoffensiv på det karelske nes med hensikt å erobre Viborg. Samtidig holder finnene to sovjetiske divisjoner omringet ved Kitelä og er i ferd med å omringe 54. divisjon ved Kuhmo.

1942 – Andre verdenskrig: Vidkun Quisling blir utnevnt til ministerpresident av den tyske okkupasjonsmakten under den såkalte Statsakten på Akershus.

1943 – Andre verdenskrig: Sjefen for den tyske 6. armé i Stalingrad, general Paulus, blir av Hitler forfremmet til feltmarskalk, i armeens siste, desperate timer.

1944 – Andre verdenskrig: Amerikanske styrker invaderer Marshalløyene under fremrykningen i Stillehavet.

1946 – Trygve Lie blir valgt til FNs første generalsekretær.

1947 – Henry Rinnan, leder av Rinnanbanden, henrettes på Kristiansten festning, Trondheim

1958 – Egypt og Syria slås sammen til Den forente arabiske republikk. Unionen varte til i 1961.

1962 – Første persontog ankommer til Bodø på den fullførte Nordlandsbanen.

1974 – En brann i en 25 etasjer høy kontorbygning i São Paulo i Brasil tar livet av 189 mennesker og skader 293.

1979 – Ayatollah Khomeini blir ønsket velkommen tilbake til Teheran i Iran etter 15 år i eksil.

2003 – Romfergen Columbia går i oppløsning over Texas, på vei tilbake til Jorden. Alle de sju astronautene ombord omkommer.





