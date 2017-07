God morgen 1. august

Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengselet, på primstaven kalt Peder Vindfell.

Verdenshistorie:

768 – Stefan III velges til pave.

1291 – Det sveitsiske edsforbundet blir dannet.

1834 – Slaveriet blir avskaffet i det britiske imperiet.

1902 – USA kjøper rettighetene til Panamakanalen av Frankrike.

1907 – Speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell åpner den første speiderleiren på Brownsea Island.

1914 – Tyskland erklærer Russland krig.

1936 – De olympiske leker i Berlin blir åpnet.

1941 – Den første Jeepen blir produsert.

1944 – Anne Frank skriver sin siste innlegg i dagboken.

1944 – Warszawaoppstanden mot tyskerne bryter ut i Warszawa.

1946 – Flyselskapet SAS opprettes.

1967 – Israel annekterer Øst-Jerusalem.

1981 – MTV blir kringkastet for første gang. Den første videoen som spilles er Video Killed The Radio Star av Buggles.

2004 – En lekk gasstank forårsaket en brann i et kjøpesenter i Asuncion i Paraguay. Ca 400 mennesker omkom.

Norsk historie:

2003 – Forsvarets overkommando legges ned.

2008 – Total solformørkelse inntreffer, for første gang på 54 år og den siste på 118 år.

Fødsler:

126 – Keiser Publius Helvius Pertinax (d. 193)

1819 – Herman Melville, amerikansk forfatter, essayist og poet (d. 1891)

1877 – August Oddvar, norsk skuespiller (d. 1964)

1898 – Sverre Steen, norsk historiker (d. 1983)

1916 – Fiorenzo Angelini, italiensk kardinal (d. 2014)

1923 – Einar Hoff Hansen, norsk matematiker og fjellklatrer (d. 1944)

1925 – Gunnar Haugan, norsk skuespiller (d. 2009)

1928 – Leif Vatle, norsk lokalhistoriker og forfatter

1933 – William Engseth, norsk politiker og statsråd

1936 – Yves Saint-Laurent, fransk moteskaper (d. 2008)

1942 – Jerry García, amerikansk musiker (d. 1995)

1947 – Magnar Sortåsløkken, norsk politiker

1949 – Bruno Forte, italiensk erkebiskop

1951 – Tommy Bolin, amerikansk gitarist (d. 1976)

1955 – Trevor Berbick, jamaicansk-canadisk bokser

1958 – Tor Håkon Holte, norsk langrennsløper

1960 – Chuck D, amerikansk musiker

1962 – Petter Steen jr, norsk politiker

1963 – Coolio, amerikansk musiker

1963 – Mark Wright, engelsk fotballspiller

1964 – Adam Duritz, amerikansk musiker

1965 – Sam Mendes, britisk regissør

1967 – Stuart Little, britisk golfspiller

1970 – Fabio Casartelli, italiensk syklist (d. 1995)

1971 – Juan Camilo Mouriño, meksikansk politiker (d. 2008)

1972 – Christer Basma, norsk fotballspiller

1976 – Nwankwo Kanu, nigeriansk fotballspiller

1978 – Björn Ferry, svensk skiskytter

1981 – Pia Haraldsen, norsk modell, sanger og programleder

1983 – Julien Faubert, fransk fotballspiller

1984 – Linn-Kristin Riegelhuth, norsk håndballspiller

1984 – Bastian Schweinsteiger, tysk fotballspiller

1985 – Dina, norsk musiker

1985 – Kris Stadsgaard, dansk fotballspiller

Dødsfall:

30 f.Kr. – Marcus Antonius, en romersk politiker og general

1896 – William Robert Grove, britisk jurist og vitenskapsmann (f. 1811)

1904 – Mikael Bratbost, norsk operasanger (f. 1861)

1929 – Gregers Gram, norsk jurist og politiker (f. 1846)

1996 – Mohamed Farrah Aidid, somalisk politiker (f. 1934)

2007 – Ryan Cox, sørafrikansk syklist (f. 1979)

2008 – Rolf Bae, norsk fjellklatrer og polfarer (f. 1975)

2009 – Corazón Aquino, filippinsk politiker og president (f. 1933)

2009 – Ole A. Sørli, norsk musiker og manager (f. 1944)



