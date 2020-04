God morgen 1. april

Bildet over: trineengdalstorholt: Soloppgang i Todalen 😊 #todalen #trollheimsporten #naturelover #instagood #topptureritrollheimen #surnadal #nordmøre

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1826 – Samuel Morey tar patent på forbrenningsmotoren.

1924 – Adolf Hitler blir dømt til fem års fengsel for medvirkning i «ølkjellerkuppet». Han tilbringer imidlertid bare 9 måneder i fengsel, og rekker på denne siden å skrive den berømte boken Mein Kampf.

1946 – Et jordskjelv med en styrke på 7,8 forårsaker en tsunami som rammer Hawaiiøyene. 159 mennesker omkommer.

1948 – Berlinkrisen: Militære styrker, under ledelse av den sovjet-kontrollerte regjeringen i Øst-Tyskland, setter opp en blokade mellom Vest-Berlin og Vest-Tyskland.

1960 – USA skyter opp den første værsatellitten, TIROS-1.

1976 – Datafirmaet Apple Computer blir grunnlagt av Steve Jobs og Steve Wozniak.

2001 – Tidligere president i Jugoslavia, Slobodan Milosevic, overgir seg til politiet. Han blir senere overlevert til den internasjonale domstolen i Haag og anklaget forkrigsforbrytelser.

2002 – Nederland blir det første landet i verden som legaliserer dødshjelp.



Kilde: Wikipedia



Bildet: ingridh.sau1.2.3: Søtå,Vesla og resten av gjengen på Heggset i Surnadal tar det med ro før lamminga starter💕🐑 #spelsau #livetpålandet #levlandlig #norgetrengerbonden #bygdagram #sheeplovegram #sheepworld #mysheep #sheepoftheday #sheepofinstagram