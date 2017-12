God lille julaften, 23. desember!

Bildet over: @hallvardh #juleferie

Begge namna er norrøne og kommer av Sigurðr = sigr (seier) + vorðr (vokter).

I Gudbrandsdalen og andre strøk av landet skurte de gulvet med snø denne dagen, da det ble hvitest av det, og strødde på finhakket einer eller granbar etterpå. I Rogaland var det tradisjon at foreldre skremte utålmodige barn med ”vetten Tollak” som ikke likte barn, og han kom gjerne på besøk for å gi dem et alvorsord. Det var lite lurt å gå ut i julemørket, men hadde man et viktig ærend utendørs, fantes det hjelpemidler: man kunne bære en ildrake i hånden.

23. desember er Japans nasjonaldag.

Dagens ordtak er av ukjent opphav, men det er aktuelt for mange av oss siste dagen før jul:

Julekort er straffen man hvert år pålegger seg selv fordi man ikke fikk skrevet de brevene man burde i løpet av året.

@Ingadalsegg: Haven't had time to prepare much for Christmas as yet, due to a lot of work. So haven't cleaned the house or done any baking. But I have decorated my cat Frøya, by lending her my Santa hat, hoping that counts...!​

