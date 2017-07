God erfaring og fagkunnskap

Bildet over: Sivert Mauset ved siden av en behandlingsboks.

Han har også jobbet som journalist i et landbrukstidsskrift, og har gjennom årene besøkt utallige fjøs. I tillegg er han bonde selv, og har en god formening om hva som fungerer eller ikke av løsninger.

Mauset startet opp igjen med husdyrhold på gården i 2010, og i 2012 ble det bygd om til bingefjøs. De vokste seg etter hvert ut av fjøset, og planleggingen av et løsdriftsfjøs begynte. Dette sto ferdig i 2014. I løpet av disse prosessene gikk Mauset flere runder med forskjellige leverandører, men det var hos BB Agro AS han fant erfaringen og fagkunnskapen han søkte. Her diskuterte de seg fram til gode løsninger, og Mauset endte opp med å bruke BB Agro AS som leverandør til alt av innredning.

Det gode samarbeidet har altså kommet ett skritt videre med at Sivert Mauset nå har blitt forhandler for BB Agro AS.

Mauset selger mest lettgrinder og kraftfòrautomater, men har også vekter, behandlingsbokser og rundballkorger for å nevne noe.

- Jeg tar inn det som er mest populært, men bestiller hvis det er noe jeg ikke har på lager, forteller Mauset.

I tillegg er det en økende etterspørsel etter innredning i fjøs, og Mauset kommer gjerne på befaring for å komme med tips, og diskutere løsninger. Han jobber for tiden både med ombyggingsprosjekter og nybygg av fjøs.

- Jeg har en fordel med at jeg bruker produktene i praksis i mitt eget fjøs. I tillegg ser jeg hva som fungerer èn plass, og kan vurdere om det kommer til å fungere en annen plass. Vi har mye å velge mellom, så hvis noen har egne, kreative løsninger er det muligheter for det, sier Mauset.

BB Agro AS er alene i Norge om å ha denne patenten på en rundballkorg. Innsvingen gjør at dyra ikke kommer i klem når man tipper oppi en rundball. Man kan også ha to rundballer oppi, uten fare for at et dyr kommer i klem når den nederste rundballen kollapser. Sivert Mauset har kommet med innspill under utformingen av denne rundballkorgen.



Lettgrindene sørger for en god luftegård til dyrene.



Rolige og nysgjerrige dyr på Austistua Mauset.

