God 3. juledag!

Bildet over: Guro Storli

Noen historiske hendelser på denne datoen:



1831 – Charles Darwin starter sin historiske reise med HMS «Beagle».

1848 – Drammen Arbeiderforening ble stiftet som den første arbeiderforening i Norge

1904 – Peter Pan har premiére i London.

1941 – Operasjon Archery: Britiske kommandosoldater raider Vågsøy og Måløy. Tyske batterier og forlegninger blir ødelagt, 9 skip senket. 98 fanger og 77 norske frivillige blir tatt med tilbake til Storbritannia. 150 tyske soldater og 20 fra landgangsstyrken faller. Martin Linge, leder for Kompani Linge, er blant de falne.

1941 – Herdla flyplass ved Bergen bombes.

1945 – Verdensbanken blir opprettet etter en avtale bestående av 28 land.

1945 – Korea deles opp i en nordlig og en sørlig del ved den 38. breddegrad.

1949 – Dronning Juliana av Nederland gir Indonesia suvereniteten tilbake.

1978 – Spania får en demokratisk grunnlov etter 40 år med diktatur.

1979 – Sovjetunionen tar kontroll over Afghanistan, og Babrak Karmal erstatter den henrettede presidenten Hafizullah Amin.

2007 – Benazir Bhutto blir drept i et attentat





Foto: @karimskj