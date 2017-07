Gocartcup i Bergen og Sigdal

Uke 28 var det igjen duket for Norsk Motor Klubb (NMK) sin sommercup i go kart. I år gikk de to første av de totalt fire løpene av stabelen på Eikås motorsenter i Bergen, før ferden gikk videre over Hardangervidda til Sigdal motorsenter i Buskerud for de to siste. Åtte år gamle Even Moe fra Rindal deltok i den minste klassen som heter cadetti. Even kjører for NMK Halsa.