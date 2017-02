Glød og energi på KIN-rock

Det var bare fire band på scenen i løpet av konserten, men de fikk virkelig vist seg frem fra sin beste side. Femten gutter (inkludert evigunge Rune Dalager og Lubomir Aleksandrov) og to jenter stod på scenen i ulike konstellasjoner - både som band og som vokal akkompagnert av piano.

Bandene som stod på scenen var Gassgrill som består av Ole Moe Stensønes (bass), John Einmo (gitar), Olav Gjerstad Lindvåg (gitar) og Erling Waag (trommer). Sement som består av Vetle Kvande (trommer), Bengt Preben Svinvik (gitar og vokal), Per Emil Alnes (gitar) og Rune Dalager (bass). Saksøkt består av Gunn Astrid Hove (vokal), Benjamin Lund Paulsen (keyboard), Bror Sæther (gitar, bass), Nils Ole Grimsmo (bass, gitar) og Bjørnar Schei Hyldbakk (trommer), og bandet som er så nytt at det fortsatt går under navnet The No Names. De består av Ivar Bergheim (bass), Eirik Endresson Klinge (gitar), Ida Mo (vokal), Pål Sæther (trommer) og for anledningen; Alex på bass.



Bengt Preben Svinvik ga alt som vokalist i Sement

De aller fleste av elevene har vi sett på kulturhusscenen ved flere anledninger, og vi kan ikke unngå å legge merke til hvor trygge og scenevante de har blitt. Musikalsk gjør de store fremskritt hvert eneste år, og det er en fryd å se hvor artig de synes det er å opptre!

På reportoaret stod både 80-tallspop fra The Bangles, norsk rock fra CC Cowboys, klassikeren "Sultans of Swing" av Dire Straits og mange flere kjente og mindre kjente rockelåter.

Kun to av de som stod på scenen torsdag var jenter. Gunn Astrid Hove (14) leverte som alltid solid som vokalist, og synger både troverdig og kraftfullt. Det var også artig å se at det vokser opp nye sangere i bygda. Konsertens yngste og tøffeste var vokalist i The No Names, 11 år gamle Ida Mo fra Kvanne. Det er ei jente vi helt sikkert vil se og høre mye til på kulturskolens konserter i årene fremover. Godt levert!



Ida Mo sang "Eternal Flame"



Gunn Astrid Hove og Pål Sæther sang og spilte vakkert - som alltid