Glimt fra den stille uke

Ingressfoto: Rindal kirke og mot Selbrekka. Foto: Eli Solvik.

Gikk videre – ser da Marit Jonli Glærum i ferd med å rydde snø av en av sittebenkene utenfor kirken. I en tid da kirken må holde stengt utenom begravelser, så vil det være ekstra trivelig å kunne sette seg på en tørr benk i solveggen.

Ser at inngangsdøren mot sør står på gløtt. Sniker meg inn for å tenne et lite lys i globen for alle i verden som lever i frykt for koronaviruset. Lenger framme i kirken ser jeg Elsa Jensvold i ferd med å rengjøre kirkebenkene. Det skal bli både rent og trygt for de små gruppene av sørgende som i disse dager må følge en av sine kjære til graven.

Jeg tenker – takk for den jobben dere gjør for at kirken vår fungerer – en stille tjeneste i den stille uke i en underlig stille tid!

Rindal, 6 april 2020

Johan Helgetun



Jan Brødreskift på snøfreseren (Foto Johan Helgetun)



Marit Jonli Glærum rydder de utvendige sitteplassene (Foto Johan Helgetun).