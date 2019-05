Glærumsanden: Pins’bålet som forsvant

Før jeg dro til Leipzig i månedskiftet april/mai, så jeg at noen hadde satt opp et fint, teltforma Pins’bål på Glærumsanden ( østre del av «Kalkstranda»). De hadde raket og ordnet opp og lagt all tørka tang opp i bålet. Jeg tenkte at jeg skulle ringe kommunen og be dem vente med strandryddinga til etter Pinse – slik at folk finner rekaved til Pins’bål. Men så ble det avreisestress, og jeg ringte ikke. Da jeg kom hjem, var bålet borte og stranda rydda.

Jeg vil be om at kommunen venter med å rydde stranda for rekaved til over Pinse, slik at folk finner rekaved til Pins’bålet sitt. Det blir selvfølgelig færre arbeidstimer for den som er engasjert av kommunen for å rydde stranda, men det har vel ikke så mye å si for vedkommendes årsinntekt.

Inne i Røtet ligger det enorme mengder med rekaved. Russen kan oppfordres til å brenne en hele rekke med Pins’bål nedover stranda der – i samarbeid med grunneier, og ikke minst: Brannvesenet! Her legger det seg masse rekaved hvert år, så det kan bli en tradisjon for Russen! Hvis Russen skynder seg – rekker de å begynne tradisjonen i år!!!

Det er bare her på Nordmøre og oppover Trøndelagskysten og Helgeland at Pins’bål-tradisjonen har holdet seg, og det er trist om den forsvinner, for det er så hyggelig når folk i grenda samles om Pins’bålet og drikker brus og kaffe, griller pølser og koser seg!



Glærum, 27.mai – 2019.

Dordi Skuggevik