Glade i bygda vår er vi alle sammen!

Vi legger merke til at sentrale politikere i Senterpartiet synes svarene og løsningene til de andre partiene er forvirrende. Det som forvirrer oss er at dette innlegget kommer dagen etter at kommunestyret har hatt full dag med gjennomgang av budsjett. Der vi alle sammen fikk opplysninger om utfordringene de enkelte enhetene sitter med. Blant annet skal enheten helse og omsorg justere ned driften sin med flere millioner dersom det ikke tilføres ekstra ressurser. Dette er krevende både for ansatte og ledere, og allerede neste uke får kommunestyret en sak om dette.

Senterpartiet skriver i sine faktaopplysninger at kommunen i sum har hatt et positivt netto driftsresultat på mer enn 10 millioner kroner.

Vi har valgt å sjekke tallene opp imot hva vi har fått fremlagt i diverse saksfremlegg. I regnskapet for kommunen 2018 står det at vi i 2016 hadde et netto driftsresultat på 10 millioner. I 2017 var netto driftsresultat på 6.5 millioner og regnskapet 2018 viste ett netto driftsresultat minus 1, 5 millioner. Resultatene i 2018 ble bedre enn budsjettet viste, men årsaken til dette var meget god budsjettdisiplin hos enhetsledere og en god jobb av ansatte.

I regnskapet ser vi også at driftsinntektene gikk ned med 1.4 millioner kroner, mens driftskostnadene steg med 5.9 millioner. I 2017 steg driftskostnadene med 8.1 millioner i forhold til 2016. Dette viser en klar retning for hvilken veg det bærer med økonomien vår.



Det er riktig som Senterpartiet sier at vi har disposisjonsfond, men skal vi drifte kommunen ved hjelp av fond varer vel ikke disse særlig lenge? Fond må vi ha også i fremtiden, dette er kommunens buffer mot for eksempel uforutsatte kostnader og inntektssvikt. For eksempel mener vi at det kanskje kan være fornuftig å se på bruk av fond når nå helse og omsorg skal komme seg over kneika, slik at vi slipper drastiske endringer midt i prosessen med nytt helsehus.

Vi har lagt ned skole og innført eiendomsskatt de siste årene, men i Rindal er det flere forhold som gjør at tallene går feil veg. Vi har i flere år fått høre om disse utfordringene og hvilken veg pila viser. Dette var noe av årsaken som gjorde at Arbeiderpartiet valgte som vi gjorde når kommunereformen skulle vedtas.

Kommunereform er ikke et tema denne perioden. Det å si nei til å bli med i en større kommune er også et valg. Dette valget må vi gjøre det beste ut av og vi må nå jobbe for å finne de beste løsningene for Rindalingene. Toget med å være med å bygge den nye kommunen har gått, og så får vi senere se hvilken vei dette fører.

Nå skal vi jobbe for de beste løsningene ut i fra våre økonomiske forutsetninger. Det som er viktig når vi møter utfordringer som nå er å jobbe på samme lag, og da må vi stå i utfordringene sammen. Enhetsledere og ansatte gjør hver dag en fantastisk jobb for kommunen. Budsjett er krevende, men vi må være ærlige, vi må tørre å være åpne og spille på lag med hele kommuneorganisasjonen. Sentralisering skjer og daglig flytter folk inn til byer over hele landet. Vi skal jobbe hver dag for å finne de beste løsningene for de som velger å bo her i bygda.

Hilsen oss i Arbeiderpartiet