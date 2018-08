Gjul-show ga tre poeng

Begge lag hadde kniven på strupen før lørdagens kamp, og kun seier var godt nok for lagene som kjemper om fornyet kontrakt i 2. divisjon. Situasjonen før kampstart var at Surnada/Søya/Todalen lå under streken på tabellen med 4 poeng på 10 kamper. Nardo hadde ett poeng mer på plassen foran (med èn kamp mindre spilt).

Hjemmelaget tok tak i kampen fra start og dominerte fullstendig. Thea Holten og Mari Gjul var nær scoring ved flere anledninger, men ballen ville ikke i mål. Den forløsende scoringen kom i det 33. spilleminutt da Mari Gjul banket ballen i mål med sin gode venstrefot. Det neste kvarteret var Surnadal/Søya/Todalen svært effektive. I det 36. spilleminutt økte Thea Holten til 2 - 0, før Gjul sørget for hat-trick med to nye scoringer før pause.

Kampen dalte litt i intensitet etter hvilen, men et svakt bortelag var aldri i nærheten av å true hjemmelaget. I forsvar var Veronica Aasgård dronning, og ryddet opp de få gangene gjestene kom på besøk. Mari Gjul økte ledelsen til 5 - 0 i det 46. spilleminutt, før Marte Næss og Emma Sæther sørget for lagets sjette og sjuende scoring. I kampens siste spilleminutt fikk gjestene et trøstemål. Dermed kunne damelaget juble for en meget viktig seier i bunnstriden, og klatret til 7. plass på tabellen.



Mari Gjul setter inn 1 - 0

Trener Espen Fougli Vraalsen var meget godt fornøyd med det laget presterte.

- I dag leverte laget en prestasjon langt over det jeg trodde på forhånd. De har et potensiale som er større enn det de har fått vist så langt, så jeg har troen på en god høstsesong. Spiller vi slik som i dag, så kan vi hamle opp med mange av lagene i avdelingen, sier han.

Vraalsen skryter av samtlige spillere, men trekker sælig frem forsvarssjefen Veronica Aasgård.

- Hun er en svært viktig spiller for oss. Hun skaper ro og trygghet i laget, sier han.

Neste kamp for Surnadal/Søya/Todalen er lørdag 25. august kl 14.00. Da kommer Orkanger på besøk.



Keeper Kristine Mikkelsen og lagkaptein Ane Mogstad sammen med firemålsscorer Mari Gjul

Kampfakta Surnadal/Søya/Todalen - Nardo 7 - 1 ( 4 - 0 )

Kristine Mikkelsen

Veronica Therese Thunestveit Aasgård

Ane Mogstad

Gro Jeanette Gjørsvik

Thea Holten

Mari Gjul

Marte Næss

Ragnhild Snekvik

Ingvild Berg

Marte Nes

Lone Kvande Brøske

Eline Flora Ynonan Børmark

Ine Fiske

Emma Sæther