Gjør lidenskapen til levebrød

Det var kjærligheten som førte Aleksander til Surnadal, og han elsker livet på landsbygda.

- Jeg er født og oppvokst i Trondheim, men har aldri følt meg som en bygutt. Det blir for mye støy og rot for min del, og jeg nyter å bo i Surnadal. I tillegg til at det er en veldig fin plass, er det også bare trivelige mennesker her, smiler Gjevik.

Trollheimen Bilpleie og Detailing kan tilby alt av innvendig og utvendig bilpleie med unntak av lakkering. Det innebærer blant annet polering og rens av tekstil og skinn. I tillegg vil det bli salg av bilpleieprodukter.

Bedriften har etablert seg i den gamle Svorkagarasjen på Leitet på Skei. Gjevik er i full gang med oppussing av lokalet, som etter hvert vil bestå av både utstillingsbiler og diverse bilpleieprodukter.

- Jeg leier lokalet av Bjarne Tellesbø, og vil inngå et samarbeid med Tellesbø Karosseri AS. De vil stille ut både nye og brukte biler, hvor jeg kan bistå med å gjøre de klare for utstilling.

Følger drømmen

Gjevik har drevet med detailing av bil på hobbybasis i åtte år, og har blant annet gjort klar biler for store arrangement som Oslo Motor Show og Classic Car Show.

- Det er dette jeg liker å holde på med. Jeg er pertentlig og liker at ting ser pent ut. Derfor elsker jeg jobben min, og har alltid drømt om å kunne leve av bilpleie. Nå fikk jeg sjansen, og valgte å ta sats og gjøre et forsøk. Man lever bare en gang, og jeg vil følge drømmen min, sier 26-åringen.

Gjevik er alene om driften før øyeblikket, men håper på å utvide om butikken går godt.

- Jeg håper selvsagt på at arbeidsmengden blir så stor at jeg trenger å ansatte en person, men det er et langsiktig mål. Jeg starter i det små, og vil arbeide meg oppover.

Bilentusiasten er selv eier av to biler; en VW Scirocco og en 72-modell folkevogn.

- Jeg har en forkjærlighet for Volkswagen, og da spesielt "bobler". Folkevogna mi går som ei kule året rundt, smiler han.

Trollheimen Bilpleie og Detailing har åpnet mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl 9 - 16, og torsdager fra kl 12 - 19. I tillegg vil han holde åpent på lørdager ved behov. Mer informasjon om åpningstilbud, priser og kontaktinformasjon finnes på Facebooksiden til Trollheimen Bilpleie og Detailing.

- Responsen siden oppstarten har vært over all forventning, og jeg har nesten fullbooket hele uken. Om du ønsker å bestille time, så er det bare å ta kontakt. Jeg er veldig sosial og utadvent, så jeg setter stor pris på besøk i lokalet på Leitet. Alle er velkommen, sier Aleksander.